– Havila Kystruten har sett seg nødt til å kansellere rundturen Bergen–Kirkenes–Bergen grunnet at norske myndigheters vurdering er at skipets forsikringer rammes av sanksjoner mot leasingselskapet, skriver selskapet i en børsmelding torsdag.

Kystruteskipet har vært strandet i Bergen siden tirsdag på grunn av sanksjonene mot Russland, som ifølge selskapet har skapt usikkerhet om forsikringsdekningen. Seilasen skulle etter planen ha gått nordover samme kveld.

232 passasjerer har vært strandet i dagene som har gått.

– Passasjerene om bord vil så raskt det lar seg gjøre få bistand til sine hjemreiser, og reisende vil få refundert sine billetter. Havila Kystruten beklager sterkt det inntrufne både for passasjerer og kystbefolkningen, heter det videre i børsmeldingen.

– Skuffet

Havila Kystruten sier de er skuffet over at det ikke ble en annen løsning på problemet.

– Beslutningen ble tatt av myndighetene nå nylig. Det er forferdelig leit, både for oss og passasjerene som hadde gledet seg til påsketur med Havila Kystruten, sier kommunikasjonsansvarlig Lasse A. Vangstein til Bergensavisen.

– Det er bare å beklage, det er utenfor vår kontroll. Passasjerene skal selvfølgelig få refundert reisen, forsikrer Vangstein.

Russiske bånd

Skipet trafikkerer kystruten Bergen-Kirkenes, der selskapet Havila Kystruten deler anbudet med Hurtigruten.

Det er det russiske leasingselskapet GTLK, som eier kystruteskipet og leier det ut til Havila, som er rammet av sanksjonene mot Russland. Havila har understreket at de støtter de russiske sanksjonene, og at de jobber med å refinansiere skipet for å bryte russiske bånd.

Vangstein sa til NTB onsdag at Kystruten var i intens møtevirksomhet med myndighetene i håp om å løse situasjonen.

Selskapet jobber med å refinansiere sine skip for å bryte alle bånd med russiske selskaper.