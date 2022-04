Kranskip i Stavanger fikk slagside i løfteoperasjon – store materielle skader

Kranskipet Saipeim 7000, som er et av verdens største kranskip, fikk en periode slagside etter en ulykke i Åmøyfjorden utenfor Stavanger torsdag formiddag. Ingen ble skadd i hendelsen. Foto: Carina Johansen / NTB