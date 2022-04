Sanksjonshindrede skipspassasjerer er fortsatt strandet i Bergen

Det etter at konkurrenten Hurtigruten tilbød gratis reise til passasjerer som har booket kortere lokalreiser med Havila Capella i påsken. 232 Havila-passasjerer er fortsatt i Bergen, og Hurtigruten forteller til Bergensavisen at kun et par av dem har valgt å i stedet reise med Hurtigruten.

Kystruteskipet Havila Capella er stående på grunn av sanksjonene mot Russland. Havila Kystruten leaser skip som eies av et russisk selskap, og som følge av sanksjoner lar ikke selskapet skipe seile som normalt. Dette begrunnes med usikkerhet rundt forsikringsdekningen.

Passasjerskipet kom inn fra Ålesund til Bergen litt etter klokken 12 tirsdag og skulle, etter planen, seile fra Bergen og videre langs norskekysten tirsdag kveld. Onsdag pågikk det hektisk møteaktivitet for å få skipet av gårde.

Foreløpig har selskapet kansellert alle anløpshavner fram til Bodø, men dette forutsetter at skipet legger fra kai innen natt til torsdag. Dersom Havila Capella seiler fra Bergen innen klokka 14 torsdag, vil det seile direkte til Tromsø. Men om avgangen ikke skjer på det tidspunktet heller, blir hele rundreisen avlyst, skriver BA.

Havila Kystruten jobber også med å refinansiere sine skip for å bryte alle bånd med russiske selskaper.