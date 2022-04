Tusenvis av frivillige har strømmet til norske hjelpeorganisasjoner

– Det er helt enormt. Vi har fått en pågang som aldri før. Vi har 150 på beredskapslista vår som deltar fortløpende, søndag som mandag, og rundt 700 frivillige, sier leder John Sjursø i Stavanger Røde Kors til NRK.

Etter at krigen startet den 24. februar har mer enn 5.131 personer blitt frivillige for Røde Kors på nasjonal basis. Ifølge organisasjonen er det nærliggende å tenke at de fleste har meldt seg for å hjelpe flyktninger.

Også Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har opplevd økning i antall nye frivillige etter krigens start, men de har ikke tallfestet de nyankomne.