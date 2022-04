Det skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en ny ukerapport om sesongens influensautbrudd.

Alt i alt ble det påvist 1.967 tilfeller av influensa i uke 14.

– Det er svært uvanlig at vi har en influensaepidemi så sent på våren. Det skyldes at influensa har vært hold nede av coronatiltakene siden mars 2020. Dermed er det mye mindre immunitet i befolkningen enn normalt. Viruset sprer seg dermed lettere, skriver overlege Preben Aavitsland ved FHI i en epost til NTB.

Han trekker fram at det i forrige uke var flere innleggelser for influensa i Norge enn for covid-19 – cirka 320 for influensa mot cirka 200 for covid-19.

– Heldigvis er det få av influensapasientene som ender opp på intensivavdelingen.

Influensavaksinen som folk fikk i høst, virker ikke noe særlig mot smitte, men beskytter antakelig en del mot alvorlig sykdom, ifølge Aavitsland.

Influensasmitten er fortsatt økende, og det er ifølge FHI usikkert når toppen av utbruddet nås, og hvor stort det blir.

– Vi håper at påskeferien gjør at influensaepidemien snur, men det er fortsatt mulig at den fortsetter mange uker. Vi er inne i litt ukjent terreng her, sier han.