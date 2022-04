Rekordhøy laksepris før påske

Høy etterspørsel kombinert med redusert slakting har ført til økte laksepriser. Aldri før har prisen for eksporten vært høyere. Siden september i fjor har prisen gått rett til værs fra litt over 50 kroner per kilo, skriver E24.

– Rett før påske og i påskeuken har vi ekstra høy etterspørsel. Samtidig er det lite slakting rundt påsken. Dette driver opp prisen, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet.

Ifølge bransjebladet Ilaks er fortjenesten hos produsentene svært god om dagen. De skrev at oppdrettsselskapet Grieg Seafood hadde en produksjonskostnad på 42 kroner per kilo ved sine anlegg i Rogaland og Finnmark i første kvartal.

I kvartalet varierte ukesprisen for eksportert laks mellom 67 kroner og 88 kroner per kilo. Det betyr en driftsmargin opp mot 100 prosent.