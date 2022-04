Russlands ambassadør roser regjeringen for å stå opp mot «russofobi»

– All ære til norske myndigheter. De har gjentatte ganger, både statsministeren, utenriksministeren, justisministeren og politiet, tatt til orde for å hindre «russofobi», sier ambassadør Teimuraz Ramisjvili i et intervju med den russiske TV-kanalen Russland 24, gjengitt av NRK.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har flere ganger understreket at russere i Norge ikke har ansvar for krigen i Ukraina, og at russere som bor her, skal behandles anstendig.