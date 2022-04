Ny sikkerhetspolitisk rapport i Finland



Finlands regjering legger fram en utenriks- og sikkerhetspolitisk rapport, noe som regnes som et viktig steg på veien mot en eventuell Nato-søknad. Statsminister Sanna Marin har sagt at hennes standpunkt vil komme fram i forbindelse med den politiske behandlingen av rapporten. I dag besøker Marin Stockholm, der hun skal møte sin svenske kollega Magdalena Andersson. Nato-medlemskap står trolig på agendaen for de to statslederne. Også Sverige vurderer Nato-medlemskap.

Dom for drap på britisk politiker

Det er ventet at mannen som er funnet skyldig i drapet på den britiske parlamentarikeren David Amess i fjor, vil få straffeutmålingen sin i dag.

Andre runde av Champions League-kvartfinaler

Returmøtet mellom Atlético Madrid og Manchester City spilles klokka 21 i kveld. De lyseblå fra Manchester leder 1-0 fra første kamp. Liverpool har et enda bedre utgangspunkt når de tar imot Benfica på Anfield, med 3-1-fra første kamp.

Dobbel ishockeylandskamp mot Sverige

Både kvinnelandslaget og herrelandslaget i ishockey har VM-oppkjøring i Stavanger. Kvinnene møter Sverige klokka 16, mens mennene spiller mot laget fra vårt naboland fire timer senere.

Drapsdømt politimann møter i retten for blotting

Den tidligere britiske politimannen som er dømt for drapet på Sarah Everard, må møte i retten igjen, tiltalt for fire tilfeller av blotting. Tilfellene skal ha funnet sted i januar og februar i fjor, kort tid før drapet 3. mars.