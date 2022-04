Biden anklager Russland for folkemord i Ukraina

USAs president Joe Biden sier Russland begår folkemord i Ukraina. Biden omtalte først den russiske invasjonen som et folkemord på et folkemøte i delstaten Iowa da mens han snakket om hvordan krigen påvirker økonomien til amerikanere. På spørsmål etterpå bekreftet han at han mener de russiske handlingene er et folkemord.

– Ja, jeg kalte det folkemord, svarte Biden.

– Det har blitt klarere og klarere at Putin forsøker å viske ut selve ideen om at det er mulig å være en ukrainer, la han til.

Politiet etterlyser navngitt person etter skyting i New York

New York-politiet etterlyste i natt en mann med navnet Frank James etter skyteepisoden i Brooklyn tirsdag morgen, der ti personer ble skutt. Fem er kritisk skadd, men ventes å overleve.

James beskrives av politiet som en person av interesse i saken. Bakteppet er at han har leid en varebil hvis nøkler ble funnet på åstedet. Politiet la først ut et bilde av James på Twitter og ba folk med kunnskap om hvor han oppholdt seg om å si fra, men meldingen ble senere fjernet. Det er uklart hvorfor. På pressekonferansen etterpå ble han igjen navngitt.

Elon Musk saksøkes for kjøp av Twitter-aksjer

Tesla-gründer Elon Musk utsatte å oppgi at han eide store andeler i Twitter, slik at han kunne kjøpe flere aksjer til lavere pris, hevdes det i et søksmål. I søksmålet, som er tatt ut i en føderal domstol i New York, heter det at Musk på ulovlig vis unnlot å oppgi at han eide mer enn 5 prosent i selskapet innen fristen.

Først da han eide 9 prosent, ga Musk beskjed. Da skjøt aksjekursen i været med 27 prosent. Saksøkeren mener dette har gått hardt ut over andre investorer som solgte aksjer i de to ukene før Musk gikk ut med at han var blitt storaksjonær i selskapet.

Mistanke om påsatt brann ved skole i Bærum

Det har brent på en veranda ved Ringstabekk skole i Bærum. – Basert på spor på stedet er vår hovedhypotese at brannen er påsatt, melder operasjonssentralen.

Politiet undersøker om brannen kan ses i sammenheng med ruteknusing på Stabekk skole, som ligger under 1 kilometer unna.

Zuccarellos 500-poengjakt fortsetter

Minnesota Wild storspilte mot Edmonton Oilers i natt norsk tid og vant hele 5-1. Mats Zuccarello klarte imidlertid ikke å nå milepælen 500 målpoeng i NHLs grunnserie.

Frederick Gaudreau sto for det første målet for hjemmelaget i kampen i Saint Paul i Minnesota, mens Ryan Hartman og Kevin Fiala sendte pucken i nettet to ganger hver. Leon Draisaitl scoret et trøstemål for gjestene.