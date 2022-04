Brannvesenet satt inn mot flere hundre meter stor krattbrann i Kvinesdal

– Så langt ikke aktuelt med evakuering, men dette vil bli vurdert dersom situasjonen endrer seg, skriver Agder politidistrikt på Twitter kvart over ti fredag kveld.

Operasjonsleder Knut Odde i politiet forteller NTB at brannvesenet fremdeles jobber med å skaffe seg oversikt over omfanget av brannen langs Austerdalsvegen. Det er allerede anslått at den ene fronten av brannen er mellom 400 og 500 meter lang.

– Dette er litt utenfor tettbygde strøk, med bratt, ulendt terreng. Så sant frontene ikke går mot bebyggelse blir det ikke aktuelt med evakuering, sier Odde.

Det skal begynne å regne i løpet av de nærmeste timene. Håpet på hjelp fra været, samt sikkerhetshensyn som følge av krevende terrenget, gjør at brannvesenet ikke sender inn mannskaper foreløpig.