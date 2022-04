– På enkelte transaksjoner ble det utbetalt feil valør på sedlene, sier kommunikasjonsdirektør Ådne Mauritzen i Nokas til Dagbladet.

Ifølge avisa betalte Nokas' minibank ut 500-lapper i stedet for 200-lapper. Mauritzen sier at det var et begrenset antall transaksjoner feilen gjaldt, og et begrenset totalbeløp som ble utbetalt.

– Dette er noe som selvsagt ikke skal skje. Vi ble relativt raskt klar over problemet, valgte å stenge minibanken fram til problemet ble løst og har god oversikt på hvilke kunder som er berørt. Vi beklager selvsagt ulempene dette eventuelt har medført, sier han.

De berørte kundene kan nå regne med at riktig beløp blir avstemt mot deres konto, ifølge Nokas.