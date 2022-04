Klokka 17.37 tirsdag fikk politiet melding om ulykken på riksvei 7 mellom Gulsvik og Ørgenvika.

Drøye 40 minutter senere var politiet ankommet stedet, og meldte om en frontkollisjon mellom en personbil og en lastebil. Ytterligere to personbiler var også involvert i ulykken.

– Totalt er det seks personer involvert i uhellet. Én person betegnes som alvorlig skadd. Trafikken står på stedet, skrev politiet på Twitter klokka 18.20.

Det er en mann i 50-årene som ble fløyet til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Ifølge politiet var flere av de andre involverte også skadd, men med ukjent skadeomfang.

Fire personer er blitt kjørt av ambulanse til Ringerike sykehus, mens den siste involverte ble sjekket ut av ambulanse på stedet.

Riksveien er stengt på stedet og ventes å forbli stengt i flere timer. Politiet henviser til Vegtrafikksentralen for omkjøringsruter. Sentralen anbefaler omkjøring via E16 Hønefoss-Fagernes-Gol. Mindre biler kan også kjøre Fv. 287 Eggedal.

– Vi har forståelse for at dette skaper trøbbel for folk på påskeutfart, men oppfordrer til tålmodighet, sier Reite.