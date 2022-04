Kjønnsmønstrene for netthandel er snudd på hodet

– Det er interessant å se at den største prosentvise veksten for netthandel av barneklær er hos menn, mens den største prosentvise veksten for bygg og hage er hos kvinner. Det er åpenbart at pandemien har gjort noe med handlevanene våre, sier handelsanalytiker Ardalan Fadai i Nets.

Sammenligner en fjoråret med 2020, viser tallene en vekst på 35 prosent for menn som kjøper klær til barna på nett. Samtidig kjøper flere kvinner bygge- og hagerelaterte varer på nett. Her var veksten på 53 prosent, ifølge Nets.

Kjøper sexleketøy på nett

Samtidig er veksten for kjøp av utstyr til bil, båt og motorsykkel på 41 prosent for kvinner i 2021. Tilsvarende vekst for menn var 17 prosent.

– Selv om menn fortsatt leder an denne kategorien med tanke på volum, er den prosentvise veksten klart høyest hos kvinner. Kvinner handler derimot fortsatt mest skjønnhetsprodukter, klær, sko og interiør, sier Fadai.

Til tross for at menn fortsatt kjøper mer barneklær på nett, går det fortsatt mest i varer som blant annet bilprodukter, byggevarer, alkohol, take away og elektronikk.

– Det er faktisk flere menn enn kvinner som oppgir å kjøpe sexleketøy og erotiske artikler på nett, sier han.

Menn opptatt av pris

Årsaken til at de fleste handler på nett er bekvemmelighet. Fadai sier rapporten viser at netthandel skal være så ukomplisert som mulig.

– Det er også interessant å se at 13 prosent av kvinnene sier de handler på nett for å unngå kø, for menn er det 5 prosent. Derimot oppgir elleve prosent av mennene at de handler på nett fordi det er enkelt å sammenligne priser. Det kan se ut som at kvinner er mest opptatt av å spare tid, mens menn er mest opptatt av å spare penger, sier han.