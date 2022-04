Røde Kors: Dårlig vær kan ha hindret flere skredulykker

– For en gangs skyld er jeg glad for at det har vært dårlig vær og lite utfart. Når vi ser hvor mange skred som er rapportert inn gjennom helgen, kan nettopp det dårlige været som får folk til å holde seg hjemme, ha reddet liv, sier nestleder Jarle Bjørge Øverland i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps.

En ny undersøkelse fra Røde Kors og Turistforeningen viser at 38 prosent bekymrer seg for snøskred når de skal ut på tur, mens kun 28 prosent vet hvordan de kan vurdere skredfaren.

Store skredfare

– Røde Kors oppfordrer alle til å våge å avbryte turer dersom man er usikker på skredfaren. Legg alltid en plan B, slik at dagen heller kan gi gode opplevelser i trygt terreng enn at man utsetter seg for unødvendig risiko. Om en vil snu eller endre rute, så skal gruppa ta hensyn til det, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

I forkant av palmehelgen varslet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) faregrad 4, altså stor snøskredfare, for både Helgeland, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane og hele Trøndelag.

Det har gått flere snøskred gjennom helgen i både Nord-Norge og på Vestlandet. Per søndag klokken 17 er det imidlertid ikke registrert noen personskade som følge av skredene.

Skiløpere i skredområde

I Troms ber politiet uansett folk om å være forsiktige. Så sent som torsdag døde tre franske menn i 60-årene i et snøskred i området Beretlia ved Kjostinden i Lyngen.

Palmesøndag ble skiløpere ble observert i to ulike skredområder i fylket.

– Vi minner om fortsatt stor skredfare i fjellet. Vi har i løpet av dagen fått meldinger om utløste skred i områdene Tromsdalstinden og Stallovarre. I begge tilfellene var det også observert skiløpere i områdene. Begge skredene har blitt klarert ved bruk av helikopter, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Det er også fjellene i nettopp Troms som krever desidert flest menneskeliv. De siste 20-årene har 112 personer mistet livet i skredulykker i Norge, 45 av disse døde i fjellene i Troms, ifølge statistikk som NRK viser til.