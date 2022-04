VG skriver at det jevnt og trutt kommer folk fra Russland til Kirkenes for å fly videre, eller russere som tar veien via Kirkenes, for å komme inn i eget land.

Aleksander Kotelnikov, som driver et taxiselskap som frakter folk mellom Kirkenes og Murmansk, sier at det kun er to logiske valg for folk som vil fly fra Russland til Vesten: Dra via Kirkenes eller Istanbul.

Trafikken har økt siden krigen i Ukraina startet 24. februar, sier Kotelnikov.

– Nå kommer de som vanligvis ville fløyet Oslo-Moskva hit til Kirkenes, så kjører vi dem over grensen til Murmansk, og så flyr de innenriksfly til Moskva videre derfra, sier han.

Politiet i Finnmark opplyser til VG at det ikke er noen innreiserestriksjoner for russere som har Schengen-visum, oppholdstillatelse eller grenseboerbevis.