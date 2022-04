Kramatorsk-sårede er evakuert

Alle som ble såret i rakettangrepet mot jernbanestasjonen i Kramatorsk, er blitt evakuert til andre byer i Ukraina. Flesteparten av dem er sendt til Dnipro, samt noen til Kyiv, opplyser en lokal sykehustjenestemann i Kramatorsk.

Et rakettangrep rammet fredag en togstasjon i byen. Ifølge Ukraina ble 52 mennesker drept. De første opplysningene gikk ut på at 300 personer i tillegg ble såret, men antall sårede er nå nedjustert til 99. 80 av dem er voksne og 19 er barn. Tilstanden er alvorlig for 20 av de sårede, ifølge tjenestemannen.

– Bevis på angrep mot sivile

Den russiske tilbaketrekkingen fra Nord-Ukraina har etterlatt bevis på at sivile er blitt angrepet, ifølge britisk etterretning.

Bevisene omfatter massegraver, dødelig bruk av gisler som menneskelige skjold og minelegging av sivil infrastruktur, står det i en oppdatering.

Valg i Australia

Australia skal holde valg 21. mai. Det kunngjorde statsminister Scott Morrison i natt norsk tid. Australierne skal gå til valg på underhuset, samt halvparten av senatorene i nasjonalforsamlingens overhus.

– Dette valget handler om deg. Ingen andre. Det handler om landet vårt, og det handler om fremtiden vår, sa Morrison.

Mye fyll og bråk natt i natt

En rekke steder i landet har nattelivet vært preget av mye fyll, slåssing og folk som ikke følger politiets pålegg om å holde seg borte fra området. I Stavanger fikk politiet foresatte til å hente en gutt fra sentrum.

– Gutt (16) ble av politiet bedt om å avstå fra drikking av ølet som han var i ferd med å konsumere på Sølvberget. Han valgte å overse dette og vil bli anmeldt for drikking på offentlig sted, opplyser operasjonssentralen i Sørvest politidistrikt.

Russebil i kollisjon ved Lillesand

Elleve personer i en russebil og én i en personbil har vært involvert i en frontkollisjon ved Lillesand. Personbilisten mistenkes for ruskjøring.

Agder-politiet fikk melding om ulykken på Heldalsveien klokka 3.10. Føreren av personbilen ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet og deretter fraktet til akuttmottaket med uvisst skadeomgang.

Politiet slo til mot ulovlig utested i Oslo

Oslo-politiet har brutt opp en ulovlig fest i en kjeller på Grønland. 50-60 personer skal ha betalt seg inn. Politiet meldte om saken noe før klokka ett.

– Politiet er på stedet i et lokale på Grønland etter melding om ulovlig skjenking. Avdekket arrangert fest og salg av alkohol i lokale som ikke er godkjent for dette. Ansvarlig på stedet blir anmeldt, melder operasjonssentralen.