Mye fyll og bråk natt til palmesøndag

I Stavanger fikk politiet foresatte til å hente en gutt fra sentrum.

– Gutt (16) ble av politiet bedt om å avstå fra drikking av ølet som han var i ferd med å konsumere på Sølvberget. Han valgte å overse dette og vil bli anmeldt for drikking på offentlig sted, opplyser operasjonssentralen i Sørvest politidistrikt.

Med politiet som vitner

I samme by ble en mann i 20-årene satt i arrest og anmeldt for ordensforstyrrelse.

– Slo etter en vakt med patruljen som vitner. Han fikk mulighet til å forlate sentrum, men ønsket ikke å benytte seg av dette tilbudet. Han ble derimot enda mer aggressiv og vanskelig, melder politiet.

Lenger nord i Rogaland, i Kopervik, ble en patrulje vitne til at to unge menn brukte narkotika, og begge anmeldes for dette.

Slo og sparket politiet

Flere steder i Agder var det også bråk. Blant annet ble en person pågrepet og anmeldt for å ha slått og sparket politiet i Kristiansand. Ingen av politifolkene ble skadd.

I Tønsberg ble en kvinne i 30-årene bortvist fra sentrum for resten av natten.

– Kvinne i 30 årene ble bortvist fra sentrum for resten av natten. Hun hadde klappet til en vekter som måtte holde på henne til politiet kom, melder Sørøst politidistrikt.

I Sandefjord ble en mann i 20-årene bortvist fra sentrum.

– Har gjentatte ganger forsøkt å komme seg inn på et utested. Han fikk flere advarsler uten at dette nyttet, skriver politiet.

I Gjøvik ble en beruset mann tatt med til arresten etter at han slo i en politibil og i tillegg nektet å følge pålegget om å forlate sentrum, melder Innlandet politidistrikt.

Håndgemeng

I Trøndelag rykket både politi og helsepersonell ut til Rindalsskogen etter melding om håndgemeng mellom festdeltakere, mens politiet i Trondheim bisto en mann som hadde falt togsporet ved Heimdal da han skulle ta en snarvei hjem fra en fest.

I Tromsø fikk politiet melding om en plagsom gjest på et utested.

– Senere fikk politiet melding fra et annet utested om samme person. Mannen ble innbrakt og satt i arrest. Anmeldes for besittelse av narkotika og brudd på politiets pålegg, opplyser Troms politidistrikt.

Ulovlig utested i Oslo

Oslo-politiet brøt natt til søndag opp en ulovlig fest i en kjeller på Grønland. 50-60 personer skal ha betalt seg inn. Politiet meldte om saken noe før klokka ett.

– Politiet er på stedet i et lokale på Grønland etter melding om ulovlig skjenking. Avdekket arrangert fest og salg av alkohol i lokale som ikke er godkjent for dette. Ansvarlig på stedet blir anmeldt, melder operasjonssentralen.