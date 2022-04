Hittil i år har politiet her i landet startet etterforskning av åtte drapssaker med ni ofre – to menn og sju kvinner.

Januar

* 1. januar: 28 år gamle Kjetil Andre Østhus blir knivdrept utendørs i Haugesund i forbindelse med oppskyting av nyttårsraketter. En 20 år gammel brite og en 23 år gammel nordmann siktes for medvirkning til drap. Det skal ikke ha vært noen forbindelse mellom den drepte og de siktede.

* 8. januar: Den 69 år gamle svenske kvinnen Sukanya Banglek blir funnet død i en bolig i Lier i Viken fylke. En norsk mann i 40-årene er siktet for drap. De to skal ha kjent hverandre fra før.

Mars

* 1. mars: Lisa Iren Karlsen (40) blir funnet død i en bolig i Grue i Innlandet fylke. En 29 år gammel mann er siktet for drap. Den siktede og den døde var kjærester. Ti dager etter drapet erkjenner den siktede straffskyld for drap. Ifølge obduksjonsrapporten døde kvinnen av knivskader.

* 4. mars: En mann i 50-årene blir alvorlig skadd i en knivhendelse i parkeringshuset til kjøpesenteret Vestsiden i Loddefjord i Bergen. Han blir fraktet til sykehus, hvor han dør av skadene. Mannens sønn i 30-årene blir pågrepet på stedet. Mannen er siktet for drap på faren og for kroppsskade på farens kone, også hun er i 50-årene.

* 21. mars: En kvinne i slutten av 30-årene blir funnet død i en leilighet i Rugveien på Manglerud i Oslo. Kvinnens mann, som meldte fra om dødsfallet, blir pågrepet og er siktet for drap. Paret hadde barn sammen.

* 28. mars: Najah Alsharaa (42) og datteren Khadijeh Saed (20) dør kort tid etter at de ankommer sykehus etter en voldshendelse i Kristiansand. Kvinnenes ektemann og far, en mann i 50-årene, siktes for drap. Alle de involverte er av syrisk opprinnelse, og datteren var norsk statsborger.

April

* 4. april: En kvinne blir ved midnatt funnet død i en bolig i Bærum. En mann som var involvert i en trafikkulykke i Lier i Sørøst politidistrikt noe tidligere, er siktet for drap.

* 5. april: En kvinne (40) dør av omfattende skader etter å ha blitt funnet av ambulansepersonell i en bolig i Noresund i Krødsherad i Viken fylke. Det var kvinnens samboer, en 39 år gammel mann, som ringte politiet like over midnatt. Han er siktet for drap.

(Kilde: NTB)