Støre: Vil bruke tiden til så raskt som mulig å finne en ny forsvarsminister

Det varslet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse lørdag.

Enoksen skrev i en epost til NTB lørdag formiddag at han vil gå av som statsråd og at han beklager til de han har såret. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) opplyste kort tid etter at han godtar avskjedssøknaden.

– Jeg ble gjort kjent med saken som gjør at Enoksen trekker seg, i går kveld. Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet, men jeg mener det som framkommer i saken, er av en karakter som ikke er forenlig med den tilliten man er avhengig av som statsråd, noe jeg har formidlet direkte til Enoksen. Derfor er det riktig at han beklager og går av, sier Støre.