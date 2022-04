Tre saker er behandlet samlet. Der slår Høyesterett fast at kjøp og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til eget bruk ikke skal straffes.

Forslaget om avkriminalisering gikk ikke gjennom i Stortinget i fjor, men dommen i Høyesterett er i praksis en avkriminalisering, slår advokat John Christian Elden fast overfor Dagbladet.

– Høyesterett har i praksis innført Solberg-regjeringens forslag om avkriminalisering for rusavhengige. De skal ikke lenger arresteres eller bøtelegges, men hjelpes, sier Elden.

Høyres Sveinung Stensland, som var saksordfører i Stortinget da Solberg-regjeringen foreslo en avkriminalisering, sier at det i praksis er en del av rusreformen som innføres av Høyesterett.

– Regjeringen har nå et stort ansvar for å rydde opp i en situasjon de har skapt selv, de kunne hørt på oss og fått alt på plass i fjor, men lot være. De ofret rusreformen og lot politisk prestisje stå i veien for en reform som ville hjulpet de som trenger det mest. Nå har vi en halvveis reform, sier Stensland.