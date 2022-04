Advarer mot nye miljødekk: Sikkerheten er mye dårligere

Med elbilene har vi fått økt fokus på rekkevidde. For bilprodusentene er det to ting som gjelder her: Størrelsen på batteripakken – og strømforbruket til bilene. For sistnevnte spiller mange ting inn, blant annet rullemotstanden til dekkene.

For å få ned denne, har mange dekkprodusenter kommet med eco-dekk, også kalt miljødekk. Disse skal gi økt rekkevidde, men samtidig går det ut over andre av dekkenes egenskaper.

Det er fristende å velge dekk med lav rullemotstand til elbilen for å få lengre rekkevidde, men det går utover sikkerheten, viser NAF-magasinet Motors ferske sommerdekktest.

Betydelig dårligere

Flere miljødekk eller eco-dekk var med i testen til Motor. Fra dekkprodusentene Nokian, Michelin og Continental var både ordinære sommerdekk og eco-dekk med. Forskjellene var store på bremselengde og veigrep, særlig i sving på våt vei.

– Akkurat disse to egenskapene til dekkene er viktige for trafikksikkerheten. Miljødekkene er betydelig dårligere enn de beste dekkene i testen på sikkerhet, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I bremsetesten på vått føre var forskjellen mer enn en billengde mellom bilen med det beste miljødekket og bilen med dekkene som var testens beste i denne delen. Det dårligste miljødekket var over to billengder unna.

Mange har blitt mye mer opptatt av forbruket etter at de kjøpte elbil. Dekk med ekstra lav rullemotstand er en av faktorene som gjør at bilen bruker mindre strøm.

Bilen snurret

– Bremsetesten var i vanlig landeveishastighet, 80 kilometer i timen. En forskjell på nesten ti meter mellom testens beste dekk og det dårligste miljødekket er mye. Det kan utgjøre forskjellen på å unngå en krasj eller ikke, sier NAF-rådgiveren, i en pressemelding.

Miljødekkene bød også på overraskelser ved at de mistet grepet lett da de ble kjørt i sving på vått underlag. Da snakker vi ikke om en krapp sving, men en slak sving som skal være uproblematisk å forsere med gode dekk i 100 kilometer i timen. Eco-dekkene fra Michelin mistet veigrepet helt og bilen var på vei ut av testbanen, mens eco-dekkene fra Continental mistet grepet og bilen fikk en 360-graders snurr i samme slake sving.

Å utvikle dekk handler i stor grad om kompromisser. Ofte vil gode egenskaper på noen områder gå ut over andre.

Rekkevidde eller sikkerhet

– Det er særlig på våt vei at eco-dekkene skiller seg negativt ut. Akkurat dette føret er det som skiller de trafikksikre dekkene fra de som ikke er det, sier Nils Sødal.

– Så selv i 2022 er det sånn at for å lage dekk som senker drivstofforbruket, må produsentene kompromisse på sikkerheten, fortsetter han.

Lav rullemotstand på dekkene er altså særlig aktualisert med elbiler. Rekkevidden betyr mer når man kjører elbil, enn en diesel-bil med stor drivstofftank.

– Dekkvalget står mellom lengre rekkevidde eller god sikkerhet. Det er viktig å huske at dekkene er bilens eneste kontakt med bakken. Derfor bør de være av god kvalitet og sikkerheten er viktig både for deg og dine, og ikke minst dine medtrafikanter. Derfor er det lurt å sjekke hva slags dekk elbilen du vurderer å kjøpe leveres med. Og trenger du nye sommerdekk til elbilen må du vurdere hva som er viktigst; lengre rekkevidde eller sikkerhet, avslutter Sødal.

(Artikkelen ble først publisert på Broom.no)