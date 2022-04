Norsk ambulansefly skal hente syke i Ukraina

Flyet ble fredag vist fram for journalister og fotografer på Gardermoen.

Det ombygde Cessna-flyet har plass til to liggende og én til tre sittende pasienter.

Pasientene er i alle aldre. Det kan være alt fra kreftpasienter til alvorlige traumepasienter og pasienter med smittsomme sykdommer som tuberkulose, opplyser beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet til NTB.

Pasientene blir fløyet til ulike norske sykehus avhengig av tilstand og kapasitet.

Underveis tas de hånd om av et helseteam fra luftambulanseavdelingen på Lørenskog.

Ambulanseflyet er en del av den europeiske RescEU-ordningen.

– Utviklingen av denne tjenesten har vært et viktig strategisk samarbeid med EU for å utvikle for både nasjonal og internasjonal helseberedskap, opplyser Olsen.

EU har dekket rundt tre firedeler av kostnadene til utstyr og sertifisering.

– Denne kapasiteten har en så høy kostnad at det vil være dyrt for et enkeltland. Derfor er RescEU-ordningen et viktig europeisk initiativ som fordeler kostnadene på alle EU-landene, sier Olsen.