Scenarioet gjelder bruk av atomvåpen i Norges nærområder, opplyser beredskapsdirektør Astrid Liland ved Direktoratet for strålevern og atomberedskap. til Dagbladet.

Utredningen begynte i 2018 og springer dermed ikke ut av den russiske invasjonen av Ukraina. Men det ble tema for medlemmene i Kriseutvalget for atomberedskap i slutten av mars som følge av krigshandlingene, ifølge avisen.

– De siste åra har det vært en fornyet interesse for utredning av dette scenarioet som følge av utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier Liland.

Det er allerede utarbeidet seks scenarioer med ulike atomhendelser. Det gjelder blant annet muligheten for et stort, luftbårent utslipp fra anlegg i utlandet (scenario 1), og muligheten for en alvorlig hendelse i utlandet uten direkte konsekvenser for norsk territorium (scenario 6).