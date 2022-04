Zelenskyj ber ambassadene gjenåpne i Kyiv

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber om at ambassader og konsulater må gjenåpnes i hovedstaden Kyiv.

– Vi trenger støtten deres, selv på symbolske og diplomatiske uttrykks nivå. Vær så snill og kom tilbake. Alle som er tapre, vær så snill og kom tilbake til hovedstaden vår og fortsett å arbeide, sier presidenten ifølge CNN.

Brann i tivoli i Oslo

Det brant i natt kraftig i en lastebil tilhørende et tivoli utenfor Bjerke travbane i Oslo. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg til de andre kjøretøyene og vognene tilhørende tivoliet.

Politiet evakuerte folk som lå og sov i kjøretøyene og fikk dem på sikker avstand. Ingen kom til skade i brannen.

Enighet i byggeindustrimeklingen

Partene i byggeindustrien ble en halvtime før midnatt enige om årets lønnsoppgjør. Dermed unngås en streik blant 6.100 ansatte.

Den tvungne meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) startet onsdag og hadde frist ved midnatt.

Tap for Norge i curling-VM

Norges curlingherrer tapte sin andre kamp i VM i Las Vegas. Tyskland ble for sterke og vant 10-6 over Magnus Ramsfjells lag.

Tidligere torsdag, lokal tid, vant Norge overlegent over Danmark. Etter tapet mot Tyskland ikke blant landene som kan ta seg videre til semifinalen, men to kamper gjenstår i mesterskapet.