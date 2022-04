Folk fleste støtter lønnsløft for lavtlønte

Undersøkelsen er gjort av Sentio på oppdrag fra Fagforbundet og viser at 65 prosent er «svært enig» i at «økte priser har gjort det særlig viktig med et godt lønnsoppgjør for lavlønnsyrker». 20 prosent er «litt enig», skriver Klassekampen.

Onsdag gikk startskuddet for forhandlinger i kommunal sektor, og Fagforbundets leder Mette Nord sa da at det ikke er lærere og sykepleiere som bør prioriteres i år.

Hun pekte på at man må ha en helhetlig tilnærming og løfte lavtlønte i årets oppgjør.

Det er stor støtte til de lavtlønte på tvers av politiske skiller, inntektskategorier og landsdeler, viser undersøkelsen, som er utført blant tusen personer over 15 år. Støtten er sterkest blant venstreorienterte.