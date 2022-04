Sørvest politidistrikt fikk klokken 6.30 melding om at en bil med to personer kjørte inn i et tre i Tysvær kommune i Rogaland. Politiet opplyste på Twitter at det framsto som en alvorlig ulykke.

Operasjonsleder Dag Steinkopf sier i en pressemelding at en 80 år gammel mann omkom i ulykken.

– Han var sammen med sin sønn i bilen, som er lettere skadd, sier Steinkopf.

Mannens øvrige pårørende er varslet. Operasjonslederen sier politiet skal etterforske ulykken.