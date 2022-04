NRK-serie vant pris i Cannes

Serie er var den eneste norske serien som slapp gjennom nåløyet og var med i hovedkonkurransen i den franske byen.

Dramaserien vant prisen fra ungdomsjuryen, «High School Award for Best Series». Serien vant en av i alt sju priser, opplyser NRK.

– Jeg er stolt og glad over at «Etterglød» har vunnet pris i Cannes. Det er utrolig stort at prosjektet når fram og treffer universelt og berører så mange, sier serieskaper og regissør Atle Knudsen i en pressemelding.

Den engelske tittelen på dramaserien er «Afterglow», og den hadde verdenspremiere i Cannes tirsdag. Til høsten er det premiere på NRK.