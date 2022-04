Mann dømt til halvannet års fengsel for cannabisdyrking i Rælingen

Mannen dyrket fram 56 cannabisplanter, som skal ha gitt noe over fem kilo ferdig vare. Dyrkingen av ytterligere 156 planter ble stoppet da han ble pågrepet av politiet, skriver Romerikes Blad.

Mannen la kortene på bordet og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

I retten forklarte tiltalte at hans rolle var hagearbeid. Han skulle dyrke fram ferdig utvokste planter fra stiklinger, og fikk fast lønn for arbeidet. Det var snakk om 10.000 kroner i måneden og mulighet til å bo gratis i huset der dyrkingen foregikk.

Via tolk forklarte mannen at han kjenner oppdragsgiveren fra Polen, og at han fikk et tilbud som han godtok. Siktede begynte med dyrkingen i mars i fjor og holdt på fram til slutten av september, da han ble pågrepet.

Retten har blant annet vurdert hvilken betydning det har at siktede kun har vært «gartner».

Straffen er i samsvar med forsvarers påstand. Påtalemyndigheten mente at straffen skulle settes til to år og én måned.