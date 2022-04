Ingen pågrepet etter knivstikking i Drammen

– Nå har vi trappet jakten etter gjerningspersonen noe ned. Vi jobber nå mer i etterforskningssporet for å få tak i vedkommende. Det vil da si at vi jobber med ulike former for etterforskning for å nå personen, samtidig som vi sikrer spor og ytterligere beviser, sier operasjonsleder Arild Alfheim i Sørøst politidistrikt til NTB torsdag kveld.

Skadeomfanget til den fornærmede er fortsatt ukjent. Alfheim opplyser at personen ble kjørt til sykehus, og at politiet ikke har fått ytterligere oppdateringer.

– Vi har heller ikke fått noe detaljert informasjon om foranledningen til hendelsen. Det er noe vi prøver å avdekke med flere vitneavhør, sier han.

Det var klokken 18.20 torsdag at politiet fikk melding om knivstikkingen. Alfheim kunne opplyse til NTB klokka 18.54 at det som trolig var gjerningspersonen, løp fra stedet. Den skadde personen var bevisst da politiet ankom stedet.

– Det er ingen grunn til å tro at gjerningspersonen utgjør noen fare for befolkningen i Drammen, sier Alfheim.