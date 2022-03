Stor avstand mellom partene – fare for storstreik

Riksmekler Mats Ruland møtte pressen sammen med leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og hans motpart Jørn Eggum i Fellesforbundet i 17-tiden torsdag.

Ruland slår fast at en del store spørsmål fortsatt står uløst etter fire dager med mekling.

– Det er veldig mye som ennå ikke er løst og som må avklares i løpet av de kommende timene, sier riksmekleren til NTB.

Han vil ikke gå konkret inn på hvilke temaer som gjenstår. Det er et vanskelig bakteppe i år, hvor økonomien er på vei ut av en pandemi, i tillegg til en høy prisvekst og stigende rente det siste året, sier Ruland. Han er likevel er optimistisk.

– Jeg mener dette er mulig å løse og håper vi klarer det. Men det er ingen tvil om at vi har noen veldig tøffe timer foran oss. Det blir en lang kveld, sier han.

Fare for storstreik

Verken Fellesforbundet eller Parat kom til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i den frivillige meklingen. Dermed er det nå tvungen mekling.

27.600 medlemmer av Fellesforbundet og rundt 1.000 i Parat tas ut i streik fra fredag dersom man ikke blir enige innen fristen midnatt. Eggum sier han er optimist og får støtte fra sin motpart Lier-Hansen.

– Så lenge de ulike arbeidsgruppene har noe å prate om og det er en prosess som sikter seg mot et felles mål, så er det veldig positivt i seg selv, sier Lier-Hansen til NTB.

Partene er beredt til å mekle på overtid dersom det trengs.

– Vi bruker også gjerne mye av morgendagen dersom det er nødvendig. Men det er klart at dersom vi ikke har noe å prate om, da vil jo meklingen måtte stoppe, sier Lier-Hansen.

Vil styrke kjøpekraften

Mens arbeidstakerorganisasjonene krever økt kjøpekraft og har vist til stadig stigende priser, har Norsk Industri advart mot en lønnsøkning som vil gå ut over konkurransekraften.

– I årets oppgjør skal vi styrke kjøpekraften til våre medlemmer og sikre dem med lav lønn ekstra tillegg, sa Eggum på deres egne nettsider da kravene ble overlevert.

Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland har medført prisøkninger og uforutsigbarhet for både arbeidstakere og bedrifter. Teknisk beregningsutvalg (TBU) oppjusterte like før forhandlingene den ventede prisveksten til 3,3 prosent.

– Smertegrense på 3,5 prosent

Forhandlingsleder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri har vært klar på hvor langt arbeidsgiverne kan strekke seg, skriver FriFagbevegelse.

– Smertegrensen for Norsk Industri ligger på en økonomisk ramme for oppgjøret på 3,5 prosent, sa han torsdag.

Men de økonomiske rammene ligger ikke på bordet ennå, sier Eggum.

– Vi har ikke kommet til den delen av diskusjonen ennå, så det har jeg ingen kommentarer til. Fasiten får dere i morgen, sier Eggum til NTB.

Frontfaget skal sikre at lønningene i Norge ikke over tid blir mye høyere enn hos Norges konkurrenter i utlandet, slik at konkurranseevnen svekkes. I oppgjørene forhandler partene i konkurranseutsatt industri først som såkalte frontfag.

Oppgjøret i industrien skal over tid være retningsgivende for alle andre lønnsoppgjør i Norge.