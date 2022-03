Fra og med 1. april må hunden i bånd

Årsaken til regelen er at dyrelivet er ekstra sårbart i båndtvangperioden da det er yngle- og hekketid.

– Det er enkelt å tenke seg at jakthunder kan ha interesse av å søke opp å jage fugler og annet vilt. Men selv små hunder har et iboende jaktinstinkt og kan dermed gjøre stor skade på for eksempel fuglereir som ligger på bakkenivå, skriver Norsk Kennel Klub i en pressemelding.

Samtidig kommer klubben med en oppfordring til landets kommuner om å vise ansvar og komme hundeeiere i møte ved å opprette egne friområder hvor hunder kan løpe uten bånd.