Brannmannskaper arbeider fortsatt med etterslukking i Hemsedal

– Brannvesenet er på stedet og driver etterslokking, opplyser operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt til NTB.

Hun opplyser at brannmannskaper vil fortsette slukningsarbeidet utover dagen. Brannvesenet fikk kontroll på brannen like over midnatt. Årsaken er ikke kjent.

– Brannen skal undersøkes av teknikere, men det er usikkert om det vil gjøres i dag. Det vil også blitt tatt videre avhør av folk som har jobbet der og andre vitner, sier Mørch.

Et leilighetsbygg under oppføring har fått store skader etter brannen. Brannen spredte seg til nærliggende leilighetsbygg, og flere ble evakuert. Ordfører i Hemsedal, Pål Rørby, sier til NRK at de evakuerte blir tatt hånd om.

– Alle har nå fått andre leiligheter å oppholde seg i. Vi åpnet en dagligvareforretning som ligger i skisenteret. Skistar åpnet også skisjappen sin for dem som hadde behov for klær og annet. Så alle skal bli godt tatt vare på, sier Rørby.