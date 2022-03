Nye samtaler mellom Russland og Ukraina fredag



Fredssamtalene mellom Russland og Ukraina gjenopptas fredag. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det skjer lite konkret i samtalene.

Zelenskyj sier at samtalene fortsetter, men at det «for øyeblikket kun er ord, ingenting konkret», skriver Sky News. Samtalene gjenopptas virtuelt fredag, sier en av de ukrainske forhandlerne. En annen, Mykhailo Podoljak, sa tidligere at han var «optimistisk» etter samtaler med russerne i Istanbul denne uka.

Biden vurderer å frigi opptil en million oljefat per dag

USAs president Joe Biden vurderer å frigi opptil en million fat olje per dag fra landets reserver, melder flere medier. Hensikten er å senke oljeprisen, og etter at nyheten sprakk, sank prisen flere prosent.

Prisene på olje og annen energi har skutt i været etter Russlands invasjon av Ukraina, etter at USA og vestlige allierte har innført strenge sanksjoner mot Russland, som produserer store mengder olje. Kunngjøringen kan angivelig komme allerede torsdag, da Biden ifølge Det hvite hus skal legge fram administrasjonens planer for å stagge de stigende gassprisene.

Storbrann i Hemsedal under kontroll

Det er omfattende skader etter en kraftig brann i et leilighetsbygg under oppføring i Hemsedal i Viken. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen. Litt etter midnatt natt til torsdag melder politiet at brannmannskapene har fått kontroll over den voldsomme brannen.

– Brannmannskapene har kontroll på brannen, men vil nok drive på med slukningsarbeidet fram til morgenen, opplyser operasjonsleder Tore Grindem ved Sørøst politidistrikt til NTB.

Israel utstasjonerer styrker for å håndtere voldsbølge

Etter den blodigste uka i Israel på 16 år, utstasjonerer regjeringen 1.000 soldater for å hjelpe politiet. Etter et angrep utenfor Tel Aviv tirsdag, er til sammen elleve drept i angrep i Israel den siste uka, og da er gjerningspersonene ikke regnet med.

Statsminister Naftali Bennett sa tirsdag at Israel «står overfor en bølge av morderisk terrorisme»

Oljeprisen synker

Oljeprisen synker betydelig natt til torsdag. Etter halvannen times handel, hadde prisen på både nordsjøolje og amerikansk WTI-olje sunket 4–5 prosent.

Like før klokka 5.30 var prisen på nordsjøolje like over 108 dollar fatet, en nedgang på 4 prosent siden åpning. Samtidig var et fat WTI-olje nede i 102 dollar, 5,2 prosent lavere enn ved handelsstart.

Casper Ruud videre til semifinale i Miami

Casper Ruud vant 2–1 i sett over tyske Alexander Zverev i kvartfinalen i Miami Open i tennis natt til torsdag norsk tid. Nordmannen er dermed klar for kvartfinale i turneringen.

Nordmannen vant første sett i Miami med 6-3, og vant hele 94 prosent av førsteservene sine mens Zverev slo tilbake og vant andre sett med 6–1. I tredje sett var det Ruuds tur igjen da han til slutt vant 6–3 og tok sin første seier mot tyskeren.