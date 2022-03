Psykologer frustrert over dårlig psykisk hjelpetilbud til flyktninger

– Det finnes ikke et eget psykologisk tilbud til flyktninger. De kommer til et system som allerede er presset, sprengt og ikke-eksisterende, sier Birgit Aanderaa, leder av Norsk Psykologforening i Oslo, til Dagsavisen.

Hun peker på at det har vært en stor økning i henvendelser til spesialist- og kommunehelsetjenesten, mens døgnkapasiteten i psykisk helsevern har blitt dårligere og dårligere gjennom flere år.

– Her må man på banen for å bygge opp tilbudet på alle nivåer, sier Aanderaa.

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas), Pål Nesse, mener det viktigste nå er at flyktningene kan få en så normal hverdag som mulig, og slippe å bli værende i en langvarig ventesituasjon.

– De har flyktet fra hverdag og normalitet, så alle er mer eller mindre i en traumatisk situasjon. Det betyr at det er viktig med et psykososialt tilbud, men man må også ta inn over seg hva realismen og kapasiteten er. Det aller viktigste er at barna kommer inn i noe som kan minne om normalitet, sier han.