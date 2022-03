Advokatstreiken kan nærme seg en løsning

Ifølge Advokatwatch har justis- og beredskapsministeren i et brev til Advokatforeningen sagt seg villig til å forsøke nok en samtale direkte mellom Advokatforeningen og departementet, etter at flere tidligere samtaler ikke har ført fram.

Mehl har tidligere hatt som forutsetning for å kunne fortsette dialogen at streiken opphørte, et krav Advokatforeningen ikke har vært villige til å innfri.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas svarte på brevet fra justisministeren 16. mars og skriver at de håper og tror at det er mulig å komme til en løsning i løpet av kort tid.

Forsvarsadvokatene organisert i Advokatforeningen har i snart fem måneder nektet å ta på seg straffesaker som blir henvist til behandling i Høyesterett. Sakene har dermed hopet seg opp, og i et intervju med NTB har høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie tidligere uttrykt bekymring for rettssikkerheten til personene som uskyldig ble rammet av advokatstreiken.

Bakgrunnen for aksjonen har vært at landets advokater har etterlyst en forhandlingsplattform med staten, hvor blant annet salærsatsene for oppdrag i de lavere domstolene skal drøftes.