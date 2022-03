Flere personer tatt av to snøskred i Lyngen – én person omkom

Det andre skredet, som gikk på Steinfjellet i Lyngen, ble meldt inn til politiet klokken 17.50. Her var fem personer involvert, opplyser politiet. Tre personer var en stund ikke gjort rede for, men ved 19.20-tiden var alle funnet.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) opplyste rett før klokka halv ett natt til torsdag at tre personer er moderat skadd og en person lettere skadd. Alle beskrives som unge menn.

En av de fem omkom i skredet.

I 16.50-tiden gikk det et skred på Daltinden, også det i Lyngen. Her var to personer involvert.

– Den ene personen var uskadd og kom seg ned til bebyggelse for egen maskin. Den andre personen var skadd og er hentet ut, sier operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt til NTB.

UNN opplyser at den skadde, en mann i 20-årene, er lettere skadd.

Dårlig vær i området gjorde redningsarbeidet krevende i begge redningsaksjonene, opplyser Kileng.

Alle de involverte i begge skredene var utenlandske.

Det er for tiden betydelig snøskredfare i området, og NVE har sendt ut nest høyeste farevarsel. Det er vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø.