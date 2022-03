Russisk luksusyacht har forlatt Narvik

Yachten har ligget til kai i Narvik i halvannen måned fordi ingen norske leverandører ville levere drivstoff til den, skriver Fremover.

Et firma fra Alta inngikk imidlertid nylig en avtale om å levere 200.000 liter drivstoff til yachten. Firmaet tok først kontakt med Utenriksdepartementet for å få bekreftet at det ikke var noen restriksjoner forbundet med levering.

Eieren av yachten er den russiske oligarken Vladimir Strzjalkovskij, en tidligere KBG-agent og venn av president Vladimir Putin. Yachtens hjemhavn er på Malta.