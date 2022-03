Ukraina vil prege 17. maifeiringen, tror norske politikere

Volodymyr Zelenskyj sa han beundret den norske nasjonaldagsfeiringen med barnetog da han talte til Stortinget onsdag. Han påpekte at også ukrainske barn vil være en del av feiringen i år.

– Det er klart at du kan ikke være pappa eller bestefar uten å bli rørt av det, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

– Jeg ble sittende og tenke på at mine barnebarn som skal gå i 17. mai-tog, vil sannsynligvis gå med ukrainske barn. Det skal de gjøre med utstrakt hånd, fortsetter han.

– Også russiske barn

Men han minner om at det også vil være russiske barn i barnetogene.

– Det er viktig at vi står imot det som vi ser litt tegn til – at russere i Norge blir gjort medansvarlig for det det russiske lederskapet gjør. Det har de ikke medansvar for. 17. mai er dagen da skal vi feire vår frihet og vårt demokrati, da tar vi godt vare på de folkene som er i Norge, understreker han.

Ukrainske flagg i barnetoget

Også tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg (H) tror Ukraina-krigen kommer til å sette sitt preg på det som vil bli den første ordentlige 17. maifeiringen etter pandemien.

– For det handler om grunnverdiene som frihet og fred og det å ta imot folk som er kommet. Jeg tror at vi kommer til å se ukrainske flagg, og at det kommer til å være et viktig tema på vår 17. mai-feiring, sier hun til NTB.

Kristelig Folkepartis leder Olaug Bollestad tror også ukrainske flagg vil være en del av barnetogene i år.

– Jeg tenker vi har brukt mange typer flagg før for å vise solidaritet. Jeg tror ungene vil vise uforbeholden velkomst og ikke minst inkludere. For dem er det naturlig å bruke sine flagg, for de er her av en grunn. Den rausheten viser vi på kommunehus og flaggstenger overalt. Jeg tror det vil vises og være naturlig, sier hun.