London-politiet har endret løslatelsesbetingelsene til Martine-mistenkt

Kvinnen ble 8. mars pågrepet på bakgrunn av mistanke om at hun hadde hjulpet drapssiktede Farouk Abdulhak med å rømme. Samme dag ble hun løslatt mot kausjon.

Ifølge Dagbladet ble det under løslatelsen satt en betingelse om at hun skulle melde seg igjen ved kausjonstidens utløp på 28 dager, men onsdag får avisen bekreftet at betingelsene ble endret 17. mars.

– Da hun meldte seg, ble hun «løslatt under etterforskning». Det betyr at det ikke er noen spesifikk dato der hun må melde seg til politiet i framtida. I stedet er hun løslatt uten betingelser, men er fortsatt under etterforskning, sier pressevakt Amanda J. Driscoll i Metropolitan Police.

Hun vil ikke kommentere selve etterforskningen.