Regnskap Norge ber regjeringen lage liste over bedrifter som kan rammes av sanksjoner

I dag er det bedriftenes ansvar å sjekke om de har forretningsforbindelser som står på sanksjonslisten, eller om de eies eller på annen måte kontrolleres av personer som er oppført på denne listen, forklarer administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge.

Det innebærer blant annet å sjekke EUs konsoliderte liste på 679 sider. Dessuten kan det norske selskapet kan være eid i mange ledd før man finner den reelle eieren, påpeker han.

– Det sier seg selv at dette er omfattende og komplisert arbeid.

Regnskap-Norge har fått beskjed fra myndighetene at det ikke er noen planer om å kartlegge hvilke bedrifter som rammes av sanksjonsreglene.

– Dermed blir det de næringsdrivende alene som må sørge for at sanksjonsregelverket overholdes. Hvis det i etterkant viser seg at de ikke har rapportert eller reagert riktig, vil de kunne få gebyrer eller straff fra myndighetene, sier Aale-Hansen.

Han understreker at næringslivet skal passe på at regelverket etterleves, men myndighetene bør ta sitt ansvar.

– Med et komplisert regelverk og en sanksjonsliste i stadig endring, mener vi at myndighetene må ta større ansvar for å gjøre informasjonen tydeligere og lettere tilgjengelig. Som et minimum forventer vi at regjeringen ikke straffer bedrifter som utilsiktet bommer.