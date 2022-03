MDG ber Støre avklare at kvotekjøp er uaktuelt

Arnstad antydet tidligere denne uka at det kan ta lengre tid å nå klimamålene og åpnet for å delvis oppfylle målet ved hjelp av kvotekjøp fremfor å elektrifisere sokkelen.

Det er stikk i strid med Hurdalsplattformen, som slår fast at norske utslipp skal kuttes i Norge, påpeker MDG-leder Une Bastholm.

– Det spillet Sp og Marit Arnstad kjører nå, er helt uakseptabelt. De slår bein under klimaomstillingen ved å skape usikkerhet i stedet for å komme med omstillingstiltak som faktisk kan stagge klimaendringene i tide, sier hun til NTB.

Hun etterlyser en avklaring fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om at det er uaktuelt for Norge å kjøpe seg fri fra klimatiltak i Norge gjennom kvotemarkedet.

Etterlyser forpliktelse

Klimamålet som Norge har meldt inn til FN, er et kutt i utslippene av klimagasser på 50 til 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Dette skal skje i samarbeid med EU. I regjeringsplattformen fra Hurdal er målet innsnevret til et kutt på 55 prosent.

Bastholm krever at regjeringen gjør seg juridisk forpliktet ved å melde inn til FN at de 55 prosentene skal tas hjemme i Norge, og hun har også sendt inn et skriftlig spørsmål til statsministeren om dette.

Det å åpne for mer kvotekjøp vil være det samme som å vende ryggen til Parisavtalen og den globale innsatsen for å bremse klimaendringene, mener MDG-lederen.

– Når regjeringspartier skaper forvirring på denne måten, gjør de det enda vanskeligere for alle som skal kutte utslipp og omstille seg, både folk flest, næringslivet og offentlige etater. Det er usosialt, går utover konkurransekraften til norske bedrifter og legger en enda større byrde hos våre barn.

Målet ligger fast

Støre uttalte tirsdag at han er åpen for en diskusjon om hvordan Norge skal nå klimamålene, men han understreket at regjeringen ikke kommer til å vike på klimamålet.

– Det er fint at Støre gjentar at klimamålet ligger fast, men nå må han være tydelig på hvor klimakuttene skal tas. Midt i en energikrise, en matvarekrise og en krig i Europa, som attpåtil kommer etter en pandemi som har satt de fleste økonomier tilbake, så er det ingen andre land som har bedre forutsetninger for å kutte sine utslipp enn Norge, sier Bastholm.

– Støre må bli tydeligere på at de har tenkt å følge opp Hurdalsplattformen og Aps klimaløfter i valgkampen.