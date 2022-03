Zelenskyj lover å erstatte tapt eiendom

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at folk fra nå av kan søke digitalt om erstatning for krigsødeleggelser av hus og leiligheter.

I sin tale i natt sa han også at mens det kom positive signaler fra fredssamtalene med Russland i Istanbul i går, så advarer han mot å stole på russerne.

Internasjonale fordømmelser etter angrep i Israel

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer både Tel Aviv-angrepet som fant sted i går og de øvrige angrepene som nylig har funnet sted i Israel. Også USAs utenriksminister Antony Blinken fordømmer angrepet, i likhet med Frankrikes president Emmanuel Macron.

En væpnet mann på motorsykkel åpnet ild i forstaden Bnei Brak i Tel Aviv i går og drepte fem personer.

Minnesota Wild vant igjen – Zucca poengløs

Minnesota Wild tok sin sjuende seier på rad da de på hjemmebane slo Philadelphia Flyers 4–1 i en kamp i NHL i natt norsk tid. Mats Zuccarello gikk poengløs av banen etter å ha vært på isen i 17.10. Nordmannen hadde to skudd på mål, men fikk altså ikke notert seg for verken mål eller assists i denne kampen.

Zuccarello er likevel i kjempeform denne sesongen og står med 67 målpoeng (19 scoringer og 48 assist) på 56 kamper hittil. Det er hans beste poengfangst som NHL-spiller.

Møtet i Visegradgruppen er avlyst

Ungarn har avlyst forsvarsministermøtet som skulle holdes i Visegradgruppen i dag og i morgen. Avlysningen ble kunngjort bare timer i forveien etter at Polen trakk seg fra møtet i går og etter at Tsjekkia gjorde det samme i forrige uke i protest mot Ungarns holdning til krigen mellom Russland og Ukraina.

Møtet i Visegradgruppen, som består av Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia, skal holdes på et senere tidspunkt, ifølge ungarske myndigheter.

FN-helikopter skutt ned

Et FN-helikopter med åtte personer om bord ble skutt ned nordøst i Kongo i går, opplyser den kongolesiske hæren.

FNs fredsbevarende styrke Monusco bekrefter at det var åtte personer om bord. Alle døde. Helikopteret med de fredsbevarende soldatene var på rekognoseringsoppdrag for å følge en flyktningstrøm etter et angrep utført av opprørsgruppen M23.