Bruk av tvungen omsorg øker

Tvungen omsorg er en strafferettslig reaksjon for mennesker som på tidspunktet for handlingen regnes som psykisk utviklingshemmet.

I snitt er bare to personer blitt dømt til tvungen omsorg årlig etter innføringen i 2002, men etter en lovendring i 2020 har dette endret seg, skriver Aftenposten.

I 2020 var antall slike dommer fem og i 2021 åtte. Hittil i år er antallet oppe i rundt åtte allerede.

Ved dom til tvungen omsorg overføres pasienten til Sentral fagenhet for tvungen omsorg, som er en del av St. Olavs hospital i Trondheim. Her utredes pasientene over tid før det etableres tilpassede botiltak.

I fagenheten i Trondheim er det bare fem plasser. Tor Arne Veie i fagenheten frykter at det kan oppstå akutte situasjoner der dømte med gjentakelsesfare i ytterste konsekvens kan gå fri mens de venter på plass.

Helse Midt-Norge har i et brev til Riksadvokaten uttrykt bekymring for at flere blir dømt til tvungen omsorg enn det som var meningen med regelendringene.

Justis- og beredskapsdepartementets statssekretær, Hans-Petter Aasen (Sp), sier det er vanskelig å lage treffsikre prognoser for antall dømte når tallene er små.