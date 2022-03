Kraftig fall i seertall på vintersport

NRK, TV 2, Nent (TV3/Viaplay) og Discovery vekslet alle på å sende skisporter i vinter, og tall som Aftenposten har hentet inn fra TV-selskapene viser en til dels voldsom nedgang i antall seere.

For langrenn og alpint herrer forsvant i snitt rundt halvparten av TV-seerne da TV3 sendte verdenscuprennene målt mot NRKs vanlige nivå før pandemien.

Men andre idretter er blitt hardere rammet.

To av tre TV-seere er blitt borte for kombinert (51.000 i snitt) og hopp kvinner (27.000) og alpint kvinner (36.000) etter at TV3 overtok rettighetene, mens nederst finner vi skøyter med 25.000 seere i snitt. Drøyt 30 prosent er igjen fra de som fulgte NRKs siste sesong for tre år siden, skriver Aftenposten.

Kun langrenn og hopp for menn har over 100.000 TV-seere i snitt denne vinteren på TV3. Nent oppgir ikke tall for betalingskanalen Viaplay.

PÅ TV3 var nyttårshopprennet i hoppuka mest sett med 467.000 seere i snitt, mens på NRK var langrenn fra Lillehammer (289.000 seere i snitt) på topp. TV 2 hadde seertall på langrenn og hopp fra under 100.000 til over 360.000.

Discovery+, som brukte TV Norge som hovedkanal, hadde flest seere på skiskyting og langrenn fra OL. Mest sett var skiskyting jaktstart for kvinner (778.000 seere i snitt) og skiskyting jaktstart menn (681.000 seere).