Norske skip frakter fremdeles russisk olje

Det er bergensrederiet Viken Shipping som eier tankskipene som har gjort totalt åtte seilaser fra russiske oljehavner siden Russland invaderte nabolandet Ukraina 24. februar, skriver E24.

Rederiet har tidligere gått ut og oppfordret sine kunder å ikke gå til russiske havner, men sier at de ikke kan gjøre noe når kundene, som leier skipene fra rederiet og bestemmer hvor de skal seile, velger å ikke følge oppfordringen.

Styreleder Hans Olav Lindal i Viken Shipping sier at de ikke har juridisk adgang til å nekte kundene å frakte olje fra Russland til Europa, så lenge handelen ikke er omfattet av sanksjoner.

Leder Frode Pleym i Greenpeace mener dette ikke er godt nok og at Viken Shipping bør bryte kontraktene de har hvis det er eneste mulighet til å få slutt på dette.

Lindahl sier til NRK at dette være brudd på internasjonale handelsregler som kundene kan nekte å forholde seg til, og får støtte fra regjeringen.

Fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap) opplyser til NRK at han har full forståelse for ønsket om ytterligere restriksjoner nasjonalt for å støtte Ukraina, men peker på at sanksjonene regjeringen har innført er strenge og svært omfattende.

– Regjeringen ønsker ikke at næringslivet eller private aktører i tillegg skal innføre egne sanksjoner rettet mot russiske bedrifter, understreker han.