Telenor tilbyr sluttpakker til ansatte i Norge

Telenor opplyser til E24 at årsaken er at de trenger en annen type kompetanse enn før blant de ansatte.

– Tilbudet gjelder i utgangspunktet for de fleste medarbeiderne i Telenor Norge AS, med unntak av enkelte kompetansegrupper. Det er en rekke kriterier knyttet til dette, så ikke alle vil få tilbud om sluttpakker, sier kommunikasjonsdirektør Caroline Lunde i Telenor til E24.

– Det er viktig å understreke at vi ikke gjør dette for å redusere antallet ansatte, vi kommer til å være flere ved utgangen av 2022 enn det vi er nå. Men det er for å vri Telenors kompetanse nå som vi satser på flere nye områder, fortsetter hun.

May-Iren Arnøy – fungerende tillitsvalgt i El- IT-forbundet i Telenor Norge – sier hun er bekymret for de ansatte og for måten prosessen skal håndteres.

– Mange av de ansatte har også en del kompetanse som Telenor ikke har kartlagt, og vi har ved mange nedbemanninger tidligere sett at man har mistet viktig kompetanse og så har man måttet hente den tilbake senere, sier hun.