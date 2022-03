Haaland straffet Armenia – King brøt måltørken med hattrick i norsk 9-0-seier

Haaland ga også et straffespark til Joshua King, som i sin første kamp fra start under Ståle Solbakken fikk sin første landslagsscoring på nesten to og et halvt år. King ga seg ikke før han hadde gjort hattrick.

Armenia fikk en vond kveld på Ullevaal etter at Arman Hovhannisyan etter et drøyt kvarter pådro seg direkte rødt kort for å meie ned Haaland. Gjestenes landslagssjef gjorde fire defensive bytter før pause for å tette igjen, men til liten nytte.

– Vi hadde et monster av en spiss i første omgang. Det var et powershow på høyt nivå. Noen av maksaksjonene til Erling er ikke vist på norsk jord før. Taktskiftene hans, jeg kaller det eksplosjoner, og teften for å angripe rom. Det og timingen i løpene er morsomt å se på. Du gnir deg litt i øynene, sa Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

Han fortalte at Haaland ble skuffet da han fikk beskjed om at han skulle byttes ut ved pause, selv om han hadde blodige ankler etter flere smeller.

Kristian Thorstvedt fikk sjansen fra start etter sitt gode innhopp sist, og han viste igjen hvilken poengspiller han er da han var direkte involvert i fire mål før pause. Han scoret ett av dem.

Innbytterne Mats Møller Dæhli og Alexander Sørloth scoret også. Sørloth mente at han scoret to, men 8-0-målet ble ført som selvmål av en armener.

I siste kamp før nasjonsligaalvoret starter i juni kunne Norge også ønske Stefan Strandberg tilbake på banen etter sitt skadeopphold. Han kom inn og spilte den siste snaue halvtimen i Norges største seier siden 10-0 mot San Marino i 1992.

Rødt kort

Det første kvarteret sto Armenia imot bedre enn Slovakia gjorde i fredagens kamp, og Norge måtte nøye seg med noen halvsjanser og et rop på straffe da Haaland gikk ned i duell med keeper.

Men gjestene gikk veldig hardt til i duellene, og det ble deres bane. I det 17. minutt skrudde Haaland på turboen og var i ferd med å rykke rett gjennom Armenias bakre firer da han ble meid ned av venstreback Arman Hovhannisyan 20 meter fra mål. Dommer dro opp det røde kortet.

Armeneren pådro seg en skade da han felte Haaland og måtte bæres ut, mens landslagssjef Joaquín Caparrós plukket ut en spiss og byttet inn synderens navnebror Kamo Hovhannisyan.

Mot ti mann herjet Norge og punkterte kampen med fire mål på ni minutter.

Haaland ble tatt hardt gang på gang, men hevnet seg da han satte inn 1-0 i det 24. minutt. Thorstvedt gjenvant ballen høyt på banen og dyttet den til Moi, som vippet den i bakrom. Haaland nådde den før keeper og lobbet den elegant over ham på volley.

Etterlengtet

Vel tre minutter senere ble Moi og Thorstvedt felt med sekunders mellomrom. Dommer vinket videre første gang, men pekte på straffemerket den neste. Haaland ga ballen til King, som takket ham med et håndslag. Så rullet han ballen i hjørnet til 2-0.

– Erling var raus der. Han viser at han er en lagspiller, sa Solbakken.

Det var to år, fire måneder og 11 dager siden Kings forrige landslagsmål, men han skulle bare måtte vente fem minutter på det neste, som førte ham opp i 19 totalt.

Før det hadde også Thorstvedt tegnet seg på scoringslista, etter norsk tiki-taka. Ødegaard spilte opp på Haaland, som spilte vegg med Moi og la ballen ut til Thorstvedt. Han plasserte ballen enkelt i hjørnet.

I det 33. minutt ble det 4-0 da King slo Jordy Monroy i lufta og nikket Ødegaards corner i mål.

Da hadde Caparrós sett nok og bestemte seg for å redde stumpene. Han gjorde ytterligere tre bytter før kampuret viste 35 minutter, plukket blant annet av den siste spissen for en stopper og la om til 5-4-0. Det handlet om å komme fra Ullevaal med litt ære i behold.

Målfest

Rett før pause ble det likevel 5-0, da Haaland scoret sitt 15. mål på 17 landskamper. Thorstvedt var involvert igjen, med et langt framspill. Dortmund-stjernen brukte hælen til å dempe med seg ballen mellom to motspillere før han kjempet den i mål fra spiss vinkel.

Målet kostet smerte, for Styopa Mkrtchyan traff ham på ankelen i skuddøyeblikket. Etter å ha vridd seg i smerte et minutt fullførte Haaland likevel overtidsminuttene, men det overrasket ingen at Solbakken byttet ham ut ved pause, sammen med tre andre.

I det 59. minutt fullførte King sitt første hattrick på landslaget. Ødegaards hjørnespark fra venstre ble stusset av Andreas Hanche-Olsen, og King løp ballen i mål med hælen. Dermed sluttet han seg til den eksklusive kubben av spillere med minst 20 landslagsmål for Norge.

Før det var over scoret også Dæhli (på pasning fra innbytter Veton Berisha) og Sørloth scoret. Sistnevnte tvang fram selvmål av Kamo Hovhannisyan på et nytt Ødegaard-hjørnespark (kveldens tredje cornermål) før han på overtid satte punktum med assist fra King, som tok med seg matchballen i garderoben.