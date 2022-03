Sju av ti ordførere: Norge kan fint greie 100.000 flyktninger

Hele 93 prosent mener det skal gå fint å ta imot minst 35.000 flyktninger, som er antallet regjeringen har anslått for i år, skriver NRK som står bak undersøkelsen.

Myndighetene legger planer for at det kan komme minst 100.000 flyktninger. Nesten 70 prosent mener at det skal gå fint, eller at Norge bør ta imot enda flere. Det tilsvarer rundt halvparten av landets ordførere.

Mange er imidlertid usikre på kapasiteten i psykisk helsevern og tilgangen på tolker.

54,2 prosent svarer «nei» eller «vet ikke» på spørsmål om kommunen har nok ukrainske tolker. 50,2 prosent svarer det samme på om det er nok kapasitet i psykisk helsevern.