Regjeringen vil mer enn halvere den ekstra strømstøtten – nekter å kalle det kutt

– Vi foreslår ikke å kutte bostøtte. Vi foreslår å forlenge en ordning med ekstra bostøtte til dem som har høye boutgifter og lave inntekter, sier kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) på Politisk kvarter på NRK tirsdag.

I forrige uke skrev NRK at regjeringen vil forlenge den ekstra bostøtten til også å gjelde mars og april. Gram sa da at de vil foreslå at bostøtten skal være på 1.000 kroner per husstand. I januar og februar var ekstrastøtten på 2.500 kroner.

97.000 husstander mottok ifølge Husbanken bostøtte i mars.

Gram sier tirsdag at den ekstra bostøtten har variert siden den ble innført i november i fjor. Da lå den på i underkant av 2.950 kroner, før den gikk ned til 1.500 kroner, og deretter gikk opp til 2.500 kroner. Han vil ikke kalle nedgangen fra 2.500 kroner i januar og februar til 1.000 kroner i mars og april et kutt.

– Nei, vi har i flere runder foreslått å gi ekstra bostøtte. Det er tre forskjellige vedtak gjennom fem måneder, og nå kommer vi med et forslag til en fjerde bevilgning for de neste to månedene, sier Gram.

Han begrunner nedgangen med at det nå blir mildere i været, og at strømforbruket og behovet for kompensasjon går ned.

SVs klima- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken reagerer.

– Det er synd at man skal starte med å kutte i støtten til dem som sliter aller mest. Det er definitivt et kutt og er åpenbart et kutt for alle andre enn dem som sitter i regjering, sier han.