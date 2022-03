Dagbladet: Økt pengestrøm fra Russland til Norge før sanksjonene trådte i kraft

I overkant av 724 millioner kroner ble overført fra Russland til Norge i perioden 17. februar til 18. mars i år, viser tall Dagbladet/Børsen har fått innsyn i. I tilsvarende periode i fjor var tallet 526 millioner kroner.

De norske sanksjonene mot Russland trådte i kraft den 18. mars, mens forbudet mot å bruke det globale banksystemet Swift for overføringer til Norge trådte i kraft først 28. mars.

Hvitvaskingsekspert Julie Odden sier det er vanskelig å konkludere om noe ut ifra tallene. Hun understreker at Norge har mye lovlig handel med Russland.

– At det er en sannsynlighet for at det kan være noe i de transaksjonene, tror jeg så absolutt. Det har man sett tidligere også, at sanksjonerte russere søker å eksportere penger ut av landet, inn i dollar eller euro. Norge har en egen valuta som gjør oss attraktive, sier Odden til Dagbladet/Børsen.

Sven Arild Damslora, leder for Enheten for finansiell etterretning i Økokrim, sier det nå er spesielt viktig å være årvåken for mistenkelige transaksjoner mellom Norge og Russland.

– Norge har et stabilt og godt finansvesen, og det er opplagt at de som har behov for å flytte midler, kan vurdere å bruke Norge. Hvorvidt sanksjonerte russere gjør dette nå, blir ren spekulasjon. Men muligheten er der, og man må være veldig oppmerksom på dette, sier han.

Han sier Økokrim har fått meldinger om mistenkelige transaksjoner den siste tiden, men vil ikke kommentere dette ytterligere.